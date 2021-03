Caso Suarez | ecco il verbale dell’interrogatorio | “Paratici pensava avessi il passaporto”

(Di lunedì 15 marzo 2021) Prosegue con maggiori dettagli forniti da La Repubblica il. Il quotidiano infatti ha riportato ilal calciatore uruguayano, avvenuto il 18 dicembre, a proposito dell’esame di italiano sostenuto all’Università per Stranieri di Perugia. Nelle parole del Pistolero alcuni passaggi importanti relativi all’esame in sé e ai suoi rapporti con gli insegnanti e la dirigenza della Juventus. Di seguito il testo completo delpubblicato: Quando viene a conoscenza dell’interessamento della Juventus? “Verso fine agosto, inizio settembre, ho ricevuto prima una chiamata da Nedved, poi da”. C’era un accordo sui termini del contratto? “No, all’inizio era soltanto per sapere se ero interessato alla trattativa. Dopo se n’è occupato il mio ...

... degli accordi per l'esame e infine dell'abbandono dell'idea dei bianconeri di tesserareQuando viene a conoscenza dell'interessamento della Juventus? Quando le dicono che avrebbe dovuto ...Prosegue il, una vicenda destinata a far parlare ancora a lungo per tanto tempo. Il bomber aveva sostenuto l'esame per acquisire la cittadinanza italiana allo scopo, probabilmete, di essere ...Emergono nuovi particolari sul caso esame farsa di Suarez. Il giocatore è stato ascoltato il 18 dicembre scorso in videoconferenza dai pm Paolo Abbritti e Giampaolo Mocetti, accompagnato dall ...Si arricchisce di particolari importanti il caso Suarez e il contorno dell'esame farsa per la cittadinanza italiana per l'ex attaccante del Barcellona, grazie a la Repubblica, che ...