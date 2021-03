Caso Diawara, respinto il ricorso della Roma: lo 0-3 a tavolino col Verona è confermato (Di lunedì 15 marzo 2021) La Roma resta a cinquanta punti in classifica. E’ stato respinto il ricorso del club giallorosso contro lo 0-3 a tavolino legato al ‘Caso Diawara’ nel match della prima giornata di Serie A contro l’Hellas Verona dello scorso settembre. Non è bastata quindi la memoria difensiva dell’Avvocato Antonio Conte che oggi su Twitter aveva espresso il suo pensiero: “Vi sono ‘decisioni’ di mero ‘diritto’, ma ci si deve sempre ‘battere’ (ovviamente con il doveroso e massimo Rispetto processuale per gli Organi Giudicanti) per chiedere ‘decisioni’ di effettiva Giustizia”. L’organo del CONI ha così confermato la decisione già presa dal Giudice Sportivo e ratificata in seguito dalla Corte Sportiva d’Appello della Figc. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 marzo 2021) Laresta a cinquanta punti in classifica. E’ statoildel club giallorosso contro lo 0-3 alegato al ‘’ nel matchprima giornata di Serie A contro l’Hellasdello scorso settembre. Non è bastata quindi la memoria difensiva dell’Avvocato Antonio Conte che oggi su Twitter aveva espresso il suo pensiero: “Vi sono ‘decisioni’ di mero ‘diritto’, ma ci si deve sempre ‘battere’ (ovviamente con il doveroso e massimo Rispetto processuale per gli Organi Giudicanti) per chiedere ‘decisioni’ di effettiva Giustizia”. L’organo del CONI ha cosìla decisione già presa dal Giudice Sportivo e ratificata in seguito dalla Corte Sportiva d’AppelloFigc. SportFace.

