(Di lunedì 15 marzo 2021) «Sanzione iniqua e sproporzionata rispetto al fatto e ininfluente ai fini del risultato sportivo». E’ la sintesi della posizione della, tramite le parole del legale Antonio Conte, all’udienza per il ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, presieduta da Marco Frattini, per il 3-0 a tavolino di. L’errore di inserirenella L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Caso Diawara, le posizioni di Roma e Verona: «Sanzione iniqua e sproporzionata rispetto al fat… - CalcioFinanza : Caso #Diawara, le posizioni di #Roma e #Verona - sportface2016 : #Roma, #Fienga sul caso #Diawara: 'Chiediamo di essere sanzionati in maniera diversa' - LN7373 : RT @ilRomanistaweb: Caso Diawara, si conclude l'udienza al Coni. #Fienga: 'La norma è troppo rigida, speriamo che la Corte accolga l'invito… - LN7373 : RT @AliprandiJacopo: Qui il resoconto dell’udienza del ricorso presentato dalla Roma per il caso Diawara. #ASRoma #HellasVerona https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Diawara

ROMA - Udienza terminata, adesso la Roma aspetta e spera. Questo pomeriggio il club giallorosso ha presentato il ricorso al Collegio di Garanzia per il. Il club giallorosso punta alla cancellazione dello 0 - 3 a tavolino assegnato dalla Corte Sportiva d'Appello della Figc - e al riottenimento del punto conquistato sul campo a Verona il ...... aggiunge Fienga al termine dell'udienza al Collegio di Garanzia dello sport per ilSara' discusso oggi dal Collegio di Garanzia del Coni il ricorso della Roma per il k.o. a tavolino di Verona, incontro della prima giornata finito ...“Mi dispiace sentire le accuse che mettono in discussione le capacità professionali di alcuni dirigenti. Nessuno nella Roma ha mai negato l'errore ma non abbiamo tratto vantaggi", aggiunge Fienga al t ...