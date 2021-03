Caso Diawara, la Roma ricorre al CONI: “Sentenza sproporzionata” (Di lunedì 15 marzo 2021) Quest’oggi la Roma si è presentata al CONI per la Sentenza in merito alla sconfitta a tavolino con il Verona, per la vicenda Diawara. Il legale Antonio Conte, all’udienza per il ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, presieduta da Marco Frattini, ha parlato di “errore in buona fede”. Queste le sue parole: “Sanzione iniqua e sproporzionata rispetto al fatto e ininfluente ai fini del risultato sportivo. Evidenziamo un vuoto normativo che solo il Collegio può colmare. La ricostruzione fattuale dimostra come i funzionari preposti della Roma abbiano fatto il possibile per provare a risolvere il problema”. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 15 marzo 2021) Quest’oggi lasi è presentata alper lain merito alla sconfitta a tavolino con il Verona, per la vicenda. Il legale Antonio Conte, all’udienza per il ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, presieduta da Marco Frattini, ha parlato di “errore in buona fede”. Queste le sue parole: “Sanzione iniqua erispetto al fatto e ininfluente ai fini del risultato sportivo. Evidenziamo un vuoto normativo che solo il Collegio può colmare. La ricostruzione fattuale dimostra come i funzionari preposti dellaabbiano fatto il possibile per provare a risolvere il problema”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

