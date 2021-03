Caso Diawara in Verona Roma: confermato il 3-0 a tavolino (Di lunedì 15 marzo 2021) Il Collegio di Garanzia dello Sport ha confermato il 3-0 a tavolino in favore del Verona: respinta la richiesta della Roma Il Collegio di Garanzia dello Sport ha confermato il 3-0 a tavolino in favore del Verona. Respinta la richiesta della Roma. L’inserimento di Amadou Diawara nella lista Under 22, seppur in buona fede, è stato ritenuto un errore punibile con la sconfitta. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Il Collegio di Garanzia dello Sport hail 3-0 ain favore del: respinta la richiesta dellaIl Collegio di Garanzia dello Sport hail 3-0 ain favore del. Respinta la richiesta della. L’inserimento di Amadounella lista Under 22, seppur in buona fede, è stato ritenuto un errore punibile con la sconfitta. Leggi su Calcionews24.com

