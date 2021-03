Caso Astrazeneca, la reazione emotiva della Germania si tira dietro l'intera Europa (Di lunedì 15 marzo 2021) Nemmeno l’ondata anti-europeista degli ultimi anni aveva indotto Angela Merkel a prendere decisioni così poco razionali e così dettate dall’emotività come quella adottata oggi di sospendere la somministrazione di Astrazeneca. Per via di 7 casi di trombosi cerebrali su 1,6 milioni di vaccinati con il siero anglo-svedese, il governo tedesco sospende tutte le iniezioni di queste fiale. E smuove una marea europea. Dopo la Germania, anche Stati fondatori dell’Ue come Italia e Francia, e poi la Spagna, fanno lo stesso. I rispettivi ministri della Salute si coordinano per sospendere Astrazeneca, in attesa del pronunciamento definitivo dell’Ema giovedì. Nessuno in questi Stati si aspetta che l’Agenzia del farmaco blocchi il prodotto, tanto più che, mentre i governi nazionali alzano i cartellini rossi, in audizione al ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 marzo 2021) Nemmeno l’ondata anti-europeista degli ultimi anni aveva indotto Angela Merkel a prendere decisioni così poco razionali e così dettate dall’emotività come quella adottata oggi di sospendere la somministrazione di. Per via di 7 casi di trombosi cerebrali su 1,6 milioni di vaccinati con il siero anglo-svedese, il governo tedesco sospende tutte le iniezioni di queste fiale. E smuove una marea europea. Dopo la, anche Stati fondatori dell’Ue come Italia e Francia, e poi la Spagna, fanno lo stesso. I rispettivi ministriSalute si coordinano per sospendere, in attesa del pronunciamento definitivo dell’Ema giovedì. Nessuno in questi Stati si aspetta che l’Agenzia del farmaco blocchi il prodotto, tanto più che, mentre i governi nazionali alzano i cartellini rossi, in audizione al ...

Advertising

CottarelliCPI : Due sere fa il magistrato che ha iniziato le indagini sui decessi post Astrazeneca era in TV confermando nella sost… - RobertoBurioni : Ma vogliamo capire una volta per tutte che “DOPO” non significa “A CAUSA DI” e che questi titoli terroristici ripor… - Giorgiolaporta : Donna di 37 anni di #Gela in gravi condizioni dopo il #vaccino #Astrazeneca. Ma tranquilli è tutto un caso, anzi è… - BeltramoPaolo : RT @HuffPostItalia: Caso Astrazeneca, la reazione emotiva della Germania si tira dietro l'intera Europa - MafaldaraS : RT @Radio3scienza: Caso #AstraZeneca: perché se c'è #consequenzialità non significa che ci sia anche #causalità? Cosa ci dicono le indagini… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Astrazeneca Tarro: 'Stop ad AstraZeneca giusto Antipolio Sabin? Mai reazioni così' Ci fu una un caso su 2 milioni e 400.000 dosi. 7 casi in un anno e di reazioni avverse. E non credo che mai nessuno sia morto per il vaccino di Sabin. Ma scherziamo! Oggi siamo tornati indietro. ...

Anche la Spagna sospende AstraZeneca Nel Paese sono state intanto amministrate finora 939.534 dosi del vaccino anti - covid di AstraZeneca ed è stato individuato un solo caso di trombosi, ha detto la ministra della Sanità, Carolina ...

Caso AstraZeneca: cosa sappiamo degli effetti dei vaccini sulla coagulazione del sangue la Repubblica Trombosi, cosa è e perché il Covid può provocarla Si sente parlare di trombosi in questi giorni, perché su 17 milioni di vaccinati con AstraZeneca si sono verificati 15 casi. Ma la trombosi non è una ...

Vaccini a Milano, come funziona il primo drive through per duemila dosi al giorno Ma l’avvio del più grande centro d'Italia si è chiuso male. Sospese le dosi Astrazeneca, sospesa la somministrazione. Le persone in coda tornano a casa ...

Ci fu una unsu 2 milioni e 400.000 dosi. 7 casi in un anno e di reazioni avverse. E non credo che mai nessuno sia morto per il vaccino di Sabin. Ma scherziamo! Oggi siamo tornati indietro. ...Nel Paese sono state intanto amministrate finora 939.534 dosi del vaccino anti - covid died è stato individuato un solodi trombosi, ha detto la ministra della Sanità, Carolina ...Si sente parlare di trombosi in questi giorni, perché su 17 milioni di vaccinati con AstraZeneca si sono verificati 15 casi. Ma la trombosi non è una ...Ma l’avvio del più grande centro d'Italia si è chiuso male. Sospese le dosi Astrazeneca, sospesa la somministrazione. Le persone in coda tornano a casa ...