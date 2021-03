Cashback di Stato chiuso già a luglio | la proposta del sottosegretario dall' Economia

Advertising

fattoquotidiano : LOTTA AL CASHBACK, IL PARTITO DEGLI EVASORI ALZA DI NUOVO LA TESTA - Per rendersene conto basta dare un’occhiata ai… - marattin : Sono stato ospite a Studio24 su Rai News. I vaccini e la pandemia, cosa fare del cashback, la riforma della pubblic… - franceffe71 : ecco la #lega: condonare chi non ha pagato le tasse e sospendere il #cashback togliendo un piccolo contributo pure… - rbu_italia : Potenziare il #Cashback di Stato e renderlo strutturale - Firma la petizione! - AlertVirus : RT @BerniniAM: In questa situazione drammatica il #Cashback è uno spreco di Stato. I 5 mld stanziati dal governo Conte sono un bonus dagli… -

Ultime Notizie dalla rete : Cashback Stato

Ilva già in cantina: ecco cosa èproposto Un dubbio, non del tutto ininfluente èposto da alcuni rappresentanti della nuova maggioranza sulla questione. La nuova ...Il sottosegretario Durigon propone di chiudere ila luglio, in modo da destinare i soldi ... DOSSIER CALDI Acciaio Il Consiglio diha accolto la richiesta di sospensiva dell'...A ricevere i sostegni, anticipa Durigon, saranno circa 3 milioni tra aziende e professionisti per un contributo medio di 4mila euro. Poco, ovviamente, per soddisfare i ristoratori e le tante attività ...Anche qui sia in Parlamento che nel decreto sostegni si possono individuare ulteriori soluzioni». Potremmo risparmiare 2,5-3 miliardi di euro che potremmo lasciare al Parlamento per rafforzare le risp ...