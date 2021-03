Caregiver, il vaccino anche a chi assiste anziani e disabili (Di lunedì 15 marzo 2021) Il vaccino anche per le badanti. Chi assiste le persone fragili e fragilissime ha la priorità nella somministrazione. Nel nuovo piano vaccinale sono state indicate come prioritarie pochissime categorie, fra queste ci sono i cosiddetti caregiver, le persone che assistono e curano persone disabili, anziane, malate. A poter avere i vaccini sono «i familiari conviventi e caregiver che forniscono assistenza continuativa in forma gratuita o a contratto» che prestano assistenza a disabili gravi. Aiutano i fragili e, proprio per preservare questi, sono considerati fondamentali per la copertura vaccinale. Leggi su vanityfair (Di lunedì 15 marzo 2021) Il vaccino anche per le badanti. Chi assiste le persone fragili e fragilissime ha la priorità nella somministrazione. Nel nuovo piano vaccinale sono state indicate come prioritarie pochissime categorie, fra queste ci sono i cosiddetti caregiver, le persone che assistono e curano persone disabili, anziane, malate. A poter avere i vaccini sono «i familiari conviventi e caregiver che forniscono assistenza continuativa in forma gratuita o a contratto» che prestano assistenza a disabili gravi. Aiutano i fragili e, proprio per preservare questi, sono considerati fondamentali per la copertura vaccinale.

Advertising

LauraGaravini : Bene vaccino #caregiver e disabili gravi. Importante per garantire sicurezza persone deboli. Campagna vaccinale cam… - MaurizioCulicc1 : RT @lisanoja: Una grande vittoria per una battaglia portata avanti da @ItaliaViva. Sono state incluse tra le priorità per il vaccino anti C… - doddy610 : RT @PiazzapulitaLA7: Nel Lazio è iniziata la campagna di vaccinazione per ragazzi con disabilità mentali gravi e per i loro caregiver. Sara… - Pilipo83 : RT @PiazzapulitaLA7: Nel Lazio è iniziata la campagna di vaccinazione per ragazzi con disabilità mentali gravi e per i loro caregiver. Sara… - AndreaMarano11 : RT @PiazzapulitaLA7: Nel Lazio è iniziata la campagna di vaccinazione per ragazzi con disabilità mentali gravi e per i loro caregiver. Sara… -