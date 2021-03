Capena | derubato il Mc Donald’s nella notte Ladri fuggiti con la refurtiva

Leggi su romanotizie24

(Di lunedì 15 marzo 2021) Non solo la zona rossa, nel Lazio a partire da oggi, ma anche la rapina subita. Per i lavoratori del Mcdiquesto è un lunedì da dimenticare. Il direttore del ristorante, al momento dell’apertura in mattinata, si è ritrovato la cassa continua scassinata e derubata di €30’000. Una banda disi è intrufolata nel ristorante su via Tiberina durante la, ha sottratto gli incassi ed è riuscita a fuggire indisturbata silenziosamente. Secondo le ricostruzioni, il gruppo di delinquenti ha scassinato una porta laterale riuscendo ad arrivare furtivamente agli uffici dov’è collocata la cassa. Con un frullino sono riusciti a scassinare il tutto e portare via il denaro. La fuga è stata più facile del previsto: nessuno si è accorto di nulla e isono riusciti a scappare dalla stessa ...