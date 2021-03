Caos ottantenni nelle Marche, in molti rinunciano. Il mistero delle 35mila dosi (Di martedì 16 marzo 2021) Le fiale di Pfizer servono per i richiami e così, dalla fine della settimana scorsa, nelle Marche a chi ha più di ottant’anni viene proposto di vaccinarsi contro il Covid utilizzando AstraZeneca. Decine di anziani, però, una volta arrivati al dunque hanno preferito dire no all’inoculazione e sono tornati a casa, anche perché non sono pochi i medici che hanno mostrato perplessità di fronte a questo cambio di prodotto. Per quelli che hanno deciso di non vaccinarsi con AstraZeneca, adesso, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 16 marzo 2021) Le fiale di Pfizer servono per i richiami e così, dalla fine della settimana scorsa,a chi ha più di ottant’anni viene proposto di vaccinarsi contro il Covid utilizzando AstraZeneca. Decine di anziani, però, una volta arrivati al dunque hanno preferito dire no all’inoculazione e sono tornati a casa, anche perché non sono pochi i medici che hanno mostrato perplessità di fronte a questo cambio di prodotto. Per quelli che hanno deciso di non vaccinarsi con AstraZeneca, adesso, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

