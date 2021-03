Caos in +Europa: Bonino lascia il partito, Della Vedova si dimette da segretario (Di lunedì 15 marzo 2021) AGI - Caos in 'Più Europa'. Nel corso dell'assemblea, riunita in streaming stamane, Emma Bonino ha annunciato la sua intenzione di lasciare il partito. Un gesto eclatante per cercare di sbloccare l'impasse in assemblea sulla convocazione del congresso, ostacolata dalla minoranza interna. All'addio di Bonino ha fatto seguito, nel pomeriggio, l'annuncio di dimissioni da segretario da parte di Benedetto Della Vedova. La conseguenza del passo indietro di Della Vedova è che si andrà a congresso entro tre mesi e fino ad allora sarà la presidente Simona Viola a guidare il partito. "Da molti mesi l'assemblea di Più Europa non riesce a trovare un accordo sulle regole per celebrare il prossimo congresso, che lo statuto prevede che si svolga ogni due anni", ... Leggi su agi (Di lunedì 15 marzo 2021) AGI -in 'Più Europa'. Nel corso dell'assemblea, riunita in streaming stamane, Emma Bonino ha annunciato la sua intenzione dire il. Un gesto eclatante per cercare di sbloccare l'impasse in assemblea sulla convocazione del congresso, ostacolata dalla minoranza interna. All'addio di Bonino ha fatto seguito, nel pomeriggio, l'annuncio di dimissioni da segretario da parte di Benedetto. La conseguenza del passo indietro diè che si andrà a congresso entro tre mesi e fino ad allora sarà la presidente Simona Viola a guidare il. "Da molti mesi l'assemblea di Più Europa non riesce a trovare un accordo sulle regole per celebrare il prossimo congresso, che lo statuto prevede che si svolga ogni due anni", ...

