Can Yaman e Diletta Leotta verso le nozze? Il dettaglio che spiazza (Di lunedì 15 marzo 2021) C'è un colpo di scena nella lovestory del momento, che vede protagonisti Can Yaman e Diletta Leotta. Secondo un'indiscrezione lanciata a Ogni mattina in tv, infatti il volto Mediaset Can Yaman avrebbe chiesto la mano della conduttrice Sky Diletta Leotta, con tanto di pegno d'amore dal valore ingente. Una novità importante, secondo cui, inoltre, è fissata anche la data delle nozze vip più discusse del momento. Can Yaman e Diletta Leotta verso il matrimonio? L'indiscrezione su TV8 Secondo quanto ha riportato in uno spazio tv di Ogni mattina, programma condotto da Adriana Volpe su TV8, Can Yaman ha avanzato una proposta di matrimonio alla neo fiamma Diletta

