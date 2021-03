Campania zona rossa, spostamenti e scuola: ordinanza e regole (Di lunedì 15 marzo 2021) Nella regione Campania zona rossa, stop agli spostamenti verso le seconde case e stop anche alla scuola in presenza fino al 3 aprile per scongiurare il contagio da coronavirus. Lo stabilisce l’ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca con nuove regole e restrizioni. Più nel dettaglio, la misura sugli spostamenti ha validità da giovedì 18 marzo a lunedì 5 aprile. L’ordinanza vieta quindi “gli spostamenti dal comune di residenza, domicilio o dimora abituale sul territorio della Campania verso le seconde case in ambito regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza e comunque per il tempo strettamente indispensabile”. La sospensione ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 15 marzo 2021) Nella regione, stop agliverso le seconde case e stop anche allain presenza fino al 3 aprile per scongiurare il contagio da coronavirus. Lo stabilisce l’firmata oggi dal presidente della RegioneVincenzo De Luca con nuovee restrizioni. Più nel dettaglio, la misura sugliha validità da giovedì 18 marzo a lunedì 5 aprile. L’vieta quindi “glidal comune di residenza, domicilio o dimora abituale sul territorio dellaverso le seconde case in ambito regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza e comunque per il tempo strettamente indispensabile”. La sospensione ...

