Campania | il Covid uccide il terzo giovane in tre giorni | Valeria aveva 31 anni

(Di lunedì 15 marzo 2021) Un’altravittima diin. A perdere la vitaDi Cristofero, 31enne di Roccamonfina, in provincia di Caserta. La ragazza era ricoverata alCenter di Maddaloni ed è spirata nella giornata di ieri. Il decesso in terapia intensiva a seguito di una crisi respiratoria., muore disolo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

VincenzoDeLuca : ?? #COVID19, APERTA PIATTAFORMA ADESIONI OVER 70. ON LINE LE ATTESTAZIONI DI VACCINAZIONE (a cura dell’Unità di Cris… - fanpage : Vincenzo aveva solo 23 anni, è stato stroncato dal Covid. - Agenzia_Ansa : La Campania chiude i lungomare, piazze e ville comunali. La Puglia anticipa la stretta. Scuola, Emiliano: 'Immedia… - angiuoniluigi : RT @novasocialnews: Covid Campania, 2.449 contagi e 29 morti: bollettino 14 marzohttps:// - novasocialnews : Covid Campania, 2.449 contagi e 29 morti: bollettino 14 marzohttps:// -

...ha individuato nel 30 per cento la quota di letti di terapia intensiva occupati da pazienti- ... E anche Lazio (279 su 943, il 29,59 per cento), Liguria (63 su 224, il 28,13 per cento) e(...... Arezzo, Prato e Pistoia) oppure hanno inasprito le misure anti -. Inun'ordinanza del presidente Vincenzo De Luca ha chiuso da giovedì scorso e fino al 21 marzo lungomari, piazze, ...È passato un anno da quando il Coronavirus ha fatto il suo ingresso in Italia, infatti dopo la Cina, proprio l’Italia è il primo Paese che si è trovato a fare i conti con il nuovo Coronavirus, con gli ...Dalla mezzanotte è scattata la zona rossa in Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia di Trento, Puglia, e Veneto. In ...