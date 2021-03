Campania, De Luca blocca gli spostamenti nelle seconde case fino a dopo Pasqua (Di lunedì 15 marzo 2021) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato una nuova ordinanza nella quale vieta l’attività di didattica in presenza, fino al 3 aprile, anche per corsi di lingua, teatro, autoscuole e scuole nautiche. “è vietato lo svolgimento in presenza delle attività didattiche e formative e relative prove di verifica e di esame, anche inerenti ai corsi di lingua, teatro e simili. Le attività di formazione professionale si svolgono in presenza soltanto ove detta modalità sia indispensabile e in ogni caso nei limiti previsti dall’articolo 25 comma 7 del Dpcm 2 marzo 2021; è altresì vietato lo svolgimento in presenza delle attività teoriche e pratiche delle autoscuole e scuole nautiche, per il conseguimento di qualsiasi tipo di patente”. Inoltre, fino al 5 aprile, nessuno potrà spostarsi nelle ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 15 marzo 2021) Il presidente della Regione, Vincenzo De, ha firmato una nuova ordinanza nella quale vieta l’attività di didattica in presenza,al 3 aprile, anche per corsi di lingua, teatro, autoscuole e scuole nautiche. “è vietato lo svolgimento in presenza delle attività didattiche e formative e relative prove di verifica e di esame, anche inerenti ai corsi di lingua, teatro e simili. Le attività di formazione professionale si svolgono in presenza soltanto ove detta modalità sia indispensabile e in ogni caso nei limiti previsti dall’articolo 25 comma 7 del Dpcm 2 marzo 2021; è altresì vietato lo svolgimento in presenza delle attività teoriche e pratiche delle autoscuole e scuole nautiche, per il conseguimento di qualsiasi tipo di patente”. Inoltre,al 5 aprile, nessuno potrà spostarsi...

