Campania | 1823 positivi su poco più di 12mila tamponi Il tasso è al 14 | 4%

(Di lunedì 15 marzo 2021) Idel giorno, per il bollettino dell’Unità di Crisi della Regione, sono 1.823. Isono pochini, come ogni lunedì: in tutto 12.652. Ilè per questo motivo altino, al 14,4%. Si contano altri 35 morti, di cui 17 nelle ultime 48 ore. I guariti sono 1737. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 161 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**) Posti letto di degenza occupati: 1.543 ** Posti letto Covid e Offerta privata. L'articolo ilNapolista.

NAPOLI – Come ogni inizio settimana tende a salire il tasso d'incidenza tra positivi e tamponi. Oggi in Campania si attesta al 14.40%. Il bollettino dell'unità di crisi parla di 1823 nuovi positivi a ...Stampa Sono 1823 i nuovi positivi al covid-19. E' il dato che emerge dal consueto bollettino giornaliero diramato dall'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e ges ...