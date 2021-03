Campagna vaccinale in Irpinia, le dosi somministrate nella giornata (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutonella giornata di oggi 15 marzo 2021 sono state somministrate presso i Centri Vaccinali anti-covid dell’Asl di Avellino tot. 1.367 dosi di vaccino così suddivise: ? 145 presso il Centro vaccinale di Avellino ? 75 presso il Centro vaccinale di Moschiano ? 51 presso il Centro vaccinale del P.O. di Ariano Irpino ? 54 presso il Centro vaccinale di Sant’Angelo dei Lombardi ? 108 presso il Centro vaccinale di Montella ? 102 presso il Centro vaccinale di Bisaccia ? 108 presso il Centro vaccinale di Lioni ? 100 presso il Centro vaccinale di Solofra ? 102 presso il Centro vaccinale di Cervinara ? 102 presso il Centro vaccinale ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodi oggi 15 marzo 2021 sono statepresso i Centri Vaccinali anti-covid dell’Asl di Avellino tot. 1.367di vaccino così suddivise: ? 145 presso il Centrodi Avellino ? 75 presso il Centrodi Moschiano ? 51 presso il Centrodel P.O. di Ariano Irpino ? 54 presso il Centrodi Sant’Angelo dei Lombardi ? 108 presso il Centrodi Montella ? 102 presso il Centrodi Bisaccia ? 108 presso il Centrodi Lioni ? 100 presso il Centrodi Solofra ? 102 presso il Centrodi Cervinara ? 102 presso il Centro...

Advertising

emenietti : - beh, dimmi, come va la campagna vaccinale in europa oggi? - mh: - FerdiGiugliano : Il piano per la campagna vaccinale nazionale italiana ???? Italy’s vaccination strategy?? - Palazzo_Chigi : Covid-19, il Piano per la campagna vaccinale nazionale #pianovaccini #noiconvoi ?? - valsecchi2000 : RT @MarcoCantamessa: Perplesso. Quanti morti per COVID può provocare (perché il nesso causale c'è di sicuro) ogni giorno di sospensione 'pr… - CharlyMatt : RT @Aelois_: La campagna vaccinale si basa sulla fiducia delle persone. Persa quella rimane ben poco. -