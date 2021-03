Cammino terapia | per ritrovare la serenità Le testimonianze

Leggi su iodonna

(Di lunedì 15 marzo 2021) Concentrarci su quanto più ci è prossimo, muovendosi a passo d’uomo: una scelta oggi imposta dalle circostanze. Che fa scoprire una nuova dimensione Camminare fa bene al cervello: 10 consigli per iniziare subito guarda le foto “Riunioni di lavoro e appuntamenti? Li fisso al parco” Sabrina Cohen, 49 anni, Head of Client Strategy and Development, Ubs Wm Europe «Può sembrare una contraddizione, ma grazie alla pandemia ho ripreso la sana abitudine di trasformare appuntamenti di lavoro e riunioni con i colleghi in passeggiate al parco. Ho iniziato a giugno dello scorso anno a Central Park ...