Calciomercato Napoli – La Champions League per gli investimenti (Di lunedì 15 marzo 2021) Il Napoli ha vinto a San Siro contro il Milan e ora si rilancia seriamente per la Champions League, fondamentale per il Calciomercato. Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 15 marzo 2021) Ilha vinto a San Siro contro il Milan e ora si rilancia seriamente per la, fondamentale per il. Pianeta Milan.

Advertising

sportli26181512 : Fienga: 'Juve-Napoli? Risposta della Lega più ridicola della decisione. Le motivazioni non sono raccontabili': E' u… - WtR3zCy4jaoo1ZF : RT @cmdotcom: #Moratti: '#Inter verso lo scudetto? Meglio non dire nulla... Ronaldo era da rosso' - pingioriroberto : RT @cmdotcom: #Moratti: '#Inter verso lo scudetto? Meglio non dire nulla... Ronaldo era da rosso' - sportli26181512 : Moratti: 'Inter verso lo scudetto? Meglio non dire nulla... Il Napoli ha meritato la vittoria sul Milan': Massimo M… - cmdotcom : #Moratti: '#Inter verso lo scudetto? Meglio non dire nulla... Ronaldo era da rosso' -