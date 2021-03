Calciomercato – Milan e Roma su Vlahovic | la Fiorentina fa muro | News

Advertising

MCaiboo : RT @FabioGatto10: La GdS lancia una notizia di mercato per il #Milan. Il club rossonero sembra essere interessato a #Vlahovic della #Fioren… - PianetaMilan : #Calciomercato - @acmilan e @OfficialASRoma su @vlahovicdusan9: la @acffiorentina fa muro | #News - #ACMilan #Milan… - genovesergio76 : RT @cmdotcom: Clamoroso post di #TheoHernandez contro l'arbitro di #Milan-#Napoli. Poi lo rimuove FOTO - genovesergio76 : RT @cmdotcom: #Milan in ansia per #Leao: problema al flessore, Manchester United a rischio - ferrante_pie : RT @cmdotcom: Clamoroso post di #TheoHernandez contro l'arbitro di #Milan-#Napoli. Poi lo rimuove FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al canale YOUTUBE! Prev 1 of 1 Next Inter, Juventus e: dove sarebbero nella classifica senza VAR - CMIT TV #Inter #...Commenta per primoe Inter lo hanno inseguito a lungo e sicuramente non rinnoverà il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2022 con la Fiorentina, ma secondo la Gazzetta dello Sport è il Manchester United il club ...Christian Eriksen ha rilasciato un’intervista ai microfoni dell’emittente danese TV2 in cui ha raccontato la sua nuova vita in nerazzurro ...Dusan Vlahovic, già 12 gol in 26 gare di Serie A con la Fiorentina in stagione, nel mirino di Milan e Roma. Non vuole rinnovare il contratto con i viola ...