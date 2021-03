(Di lunedì 15 marzo 2021) Juane il Manchester United si saluteranno con ogni probabilità a fine stagione, con il centrocampista spagnolo che non rientra più nei piani dei Red Devils.VIDEO, senti Benzema: “Ritorno di CR7 al Real Madrid? Posso dire soltanto una cosa”Lo spagnolo e la società di Manchester avrebbero un'opzione sul contratto per rinnovare l'accordo per un'altra stagione, ma il giocatore, che fin qui ha trovato poco spazio, preferirebbe cambiare aria. In questa stagione fino a questo momento,ha messo insieme tra tutte le competizioni 11 presenze 2 gol e 3 assist.Le qualità dell'ex Chelsea sono indiscutibili e le pretendenti tra i top club europei non mancano. Lavorrebbe provare ad arrivare per prima sullo spagnolo, mentreseguono con ...

Advertising

infoitsport : Calciomercato Juventus, Alex Sandro può partire: le soluzioni in fascia - Mediagol : #Calciomercato #Juventus, occhi su Mata: i bianconeri studiano il colpo, #Roma e #Inter alla finestra. Le ultime - gilnar76 : Marchisio, indizio social: il ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - BombeDiVlad : ???? #Juventus, in estate pronto l’assalto a #Locatelli ?? Questa la strategia di #Paratici #LeBombeDiVlad #LBDV… - gilnar76 : Di Gennaro li ha criticati: ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

...prossimi mesi in casaoltre al cruccio più grande anche per la dirigenza della. L'... Sarà con ogni probabilità il futuro di CR7 a decidere le strategie didi Agnelli e ...Così come è stato a inizio stagione l'obiettivo di tante squadre come Inter,, Milan, Atalanta, Napoli, Roma e Lazio'. POCO SPETTACOLO - ' Questa Inter non ruba l'occhio? Per tradizione l'...(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Nell'estate del 1997, la Serie A festeggiò l'arrivo in Italia del nuovo asso del calcio mondiale ... campione brasiliano provava a dare l'assalto alla Juventus per la ...il calcio francese si ritrova più fragile dopo la sentenza del tribunale di Nanterre che pone fine alla diatriba fra la Lega francese (LFP) e l'emittente spagnola Mediapro, che non è più il ...