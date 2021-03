(Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. – (Adnkronos) – “La posizione in classifica e la rosa fanno dire che lo scudetto lo può perdere solo, quest’anno è una squadraed equilibrata”. Così l’amministratore delegato di Pirelli, Marco, in merito al grande momento dei nerazzurri, reduci da 8 vittorie di fila e primi in classifica con 9 punti sul Milan. “Conte sta esprimendo tutta la sua qualità, è un grandissimo allenatore che ha vinto con Juventus e Chelsea e ha fatto esprimere la nazionale al meglio -aggiungea ‘La politica nel pallone’ su Gr Parlamento-. La società è presente anche se la proprietà è in Cina a causa della pandemia, c’è una dirigenza solida e colgo l’occasione per fare i migliori auguri ai dirigenti che stanno lottando con il Covid”. Infine ...

Advertising

TV7Benevento : Calcio: Tronchetti Provera, 'CR7 campione assoluto, chi critica dimentica quanto fatto'... - TV7Benevento : Calcio: Tronchetti Provera applaude l'Inter, 'è concreta ed equilibrata'... - mauro__zanon : RT @ilfoglio_it: Oggi in edicola con il Foglio c'è il Foglio Sportivo, l’inserto a cura di Piero Vietti. Si parla di Inter, vela e Formula… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Tronchetti

SardiniaPost

... in più contiene sali minerali, comee fosforo, e per non farsi mancare nulla anche le fibre ... Tagliate il pak choi inda circa 3 - 4 cm. In un wok o in una padella, scaldate l'olio e ...in chiaro su Tv8, una fiction cult alle battute finali, format, show, tanti talk. E' stata ... Su Rete 4 per 'Stasera Italia', con MarcoProvera, Matteo Bassetti, Gianni Riotta, Carlo ...Così l'amministratore delegato di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, in merito al grande momento dei nerazzurri, reduci da 8 vittorie di fila e primi in classifica con 9 punti sul Milan. "Conte sta ...Roma, 15 mar. – (Adnkronos) – “Cristiano Ronaldo è un campione assoluto. Le critiche che gli sono state rivolte, sono state fatte dimenticando il contributo che ha dato alla Juventus in questi tre ann ...