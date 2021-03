Calcio, i 23 convocati dell’Italia per la fase a gironi degli Europei U21 2021. Tonali, Rovella e Lovato tra i riferimenti (Di lunedì 15 marzo 2021) Riprende l’avventura della Nazionale Under21 di Calcio allenata da Paolo Nicolato. La compagine tricolore riparte con il proprio percorso europeo, dopo aver concluso al primo posto nel Gruppo 1 di qualificazione, con quattro lunghezze di vantaggio sull’Islanda e sei sulla Repubblica d’Irlanda. Girone nel quale gli azzurrini hanno collezionato otto successi, un pareggio e una sola sconfitta, tenendo conto di 27 gol fatti e cinque subiti. Nicolato, dunque, ha convocato per questa fase a gironi 23 calciatori che, secondo quanto previsto dal nuovo format, scenderanno in campo dal 24 al 31 marzo. In particolare la compagine nostrana farà il proprio esordio il 24 a Celje con la Repubblica Ceca, il 27 a Maribor affronterà la Spagna e il 30 marzo ancora a Maribor se la vedrà con i padroni di casa della Slovenia. Le prime e le seconde ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021) Riprende l’avventura della Nazionale Under21 diallenata da Paolo Nicolato. La compagine tricolore riparte con il proprio percorso europeo, dopo aver concluso al primo posto nel Gruppo 1 di qualificazione, con quattro lunghezze di vantaggio sull’Islanda e sei sulla Repubblica d’Irlanda. Girone nel quale gli azzurrini hanno collezionato otto successi, un pareggio e una sola sconfitta, tenendo conto di 27 gol fatti e cinque subiti. Nicolato, dunque, ha convocato per questa23 calciatori che, secondo quanto previsto dal nuovo format, scenderanno in campo dal 24 al 31 marzo. In particolare la compagine nostrana farà il proprio esordio il 24 a Celje con la Repubblica Ceca, il 27 a Maribor affronterà la Spagna e il 30 marzo ancora a Maribor se la vedrà con i padroni di casa della Slovenia. Le prime e le seconde ...

