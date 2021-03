Calcio: Gasperini, ‘dopo l’andata Real ancora più favorito ma faremo bella figura’ (Di lunedì 15 marzo 2021) Madrid, 15 mar. – (Adnkronos) – “Già prima erano favoriti, ora di più. Noi vogliamo fare bella figura e fare una partita il più possibile competitiva”. Così l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid, dove i nerazzurri proveranno a rimontare la sconfitta per 1-0 subita a Bergamo. “Non possiamo pensare di battere il Real a tutti i costi, è abbastanza presuntuoso -aggiunge Gasperini in conferenza stampa-. Vedremo in campo come contenerli. Vogliamo fare una gran gara, spero sia sufficiente contro una squadra tra le più titolate”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 marzo 2021) Madrid, 15 mar. – (Adnkronos) – “Già prima erano favoriti, ora di più. Noi vogliamo farefigura e fare una partita il più possibile competitiva”. Così l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero, alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro ilMadrid, dove i nerazzurri proveranno a rimontare la sconfitta per 1-0 subita a Bergamo. “Non possiamo pensare di battere ila tutti i costi, è abbastanza presuntuoso -aggiungein conferenza stampa-. Vedremo in campo come contenerli. Vogliamo fare una gran gara, spero sia sufficiente contro una squadra tra le più titolate”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

