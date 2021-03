Calcio | Fienga | ‘rinvio Juve-Napoli? Risposta Lega più ridicola della decisione’

(Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. – (Adnkronos) – “Suntus-non vorrei aggiungere nulla rispetto a una lettera che ho scritto ed era chiara. Lanon voglio commentarla perché è piùdecisione. Le motivazioni non ci sono state, è stato detto che la decisione non necessita di motivazioni”. Così il CeoRoma, Guido, in merito al rinvio dintus-dal 17 marzo al 7 aprile. “Noi pensiamo solo a fare il nostro campionato e spingere perché non ci siano più comportamenti così parziali e soggettivi all’interno di unache ha lacune nella governance e nella gestione”, aggiungeal termine dell’udienza al Collegio di Garanzia ...

L'amministratore delegato della Roma Guidoal termine dell'udienza davanti al Collegio di garanzia del Coni per il 'caso Diawara', attacca la Lega di Serie A per il rinvio di Juventus - Napoli: 'La risposta della Lega è più ridicola ...ROMA - Una dura risposta della Roma alla Lega. Questo pomeriggio il CEO della Roma Guido, dopo aver assistito all'udienza per il ricorso sul ko a tavolino nel match Verona - Roma, ha replicato alla Lega che ieri pomeriggio aveva risposto al club giallorosso sulle motivazioni del ...Il CEO della Roma Guido Fienga ha replicato alla Lega che ieri pomeriggio aveva risposto al club giallorosso sulle motivazioni del rinvio di Juventus-Napoli al 7 aprile.Le motivazioni non ci sono state, è stato detto che la decisione non necessita di motivazioni". Così il Ceo della Roma, Guido Fienga, in merito al rinvio di Juventus-Napoli dal 17 marzo al 7 aprile.