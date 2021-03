Calcio: caso Diawara, respinto ricorso Roma, confermato 3-0 a tavolino (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. – (Adnkronos) – Il Collegio di Garanzia dello sport del Coni, a quanto apprende l’Adnkronos, ha respinto il ricorso della Roma per il caso Diawara confermando il 3-0 a tavolino per il Verona. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 marzo 2021), 15 mar. – (Adnkronos) – Il Collegio di Garanzia dello sport del Coni, a quanto apprende l’Adnkronos, haildellaper ilconfermando il 3-0 aper il Verona. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

