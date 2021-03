Calcio: caso Diawara, respinto ricorso Roma, confermato 3-0 a tavolino (2) (Di lunedì 15 marzo 2021) (Adnkronos) – Il club giallorosso paga l’errore dell’inserimento di Amadou Diawara nella lista degli Under 22, in occasione del match valido per la prima giornata di Serie A contro i gialloblù e pareggiato sul campo per 0-0, nonostante il centrocampista guineano avesse già compiuto i 23 anni. Un errore in buona fede come dimostrato dagli slot liberi negli over 22 e per il quale la Roma chiedeva una sanzione diversa dal 3-0 a tavolino. Respingendo il ricorso il Collegio di garanzia dello Sport ha confermato la decisione già presa dal giudice sportivo e e dalla Corte Sportiva d’Appello della Figc. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 marzo 2021) (Adnkronos) – Il club giallorosso paga l’errore dell’inserimento di Amadounella lista degli Under 22, in occasione del match valido per la prima giornata di Serie A contro i gialloblù e pareggiato sul campo per 0-0, nonostante il centrocampista guineano avesse già compiuto i 23 anni. Un errore in buona fede come dimostrato dagli slot liberi negli over 22 e per il quale lachiedeva una sanzione diversa dal 3-0 a. Respingendo ilil Collegio di garanzia dello Sport hala decisione già presa dal giudice sportivo e e dalla Corte Sportiva d’Appello della Figc. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

FBiasin : Qui non si tratta di attaccare la Juve, ma di difendere la più grande innovazione del calcio (il #var) da chi la sv… - Gazzetta_it : Il rinvio di #JuveNapoli fa infuriare la Roma. Durissima lettera alla Lega: 'Favorisce un club' - SkySport : Suarez: 'La prof mi mandò il pdf prima dell'esame' - SaraLeonardi : RT @Gazzetta_it: Niente da fare per la #Roma, respinto il ricorso per il caso #Diawara - Gazzetta_it : Niente da fare per la #Roma, respinto il ricorso per il caso #Diawara -