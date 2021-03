Advertising

FBiasin : Qui non si tratta di attaccare la Juve, ma di difendere la più grande innovazione del calcio (il #var) da chi la sv… - Gazzetta_it : Il rinvio di #JuveNapoli fa infuriare la Roma. Durissima lettera alla Lega: 'Favorisce un club' - SkySport : Suarez: 'La prof mi mandò il pdf prima dell'esame' - fisco24_info : Caso Diawara, respinto il ricorso della Roma: Decisione del Collegio di garanzia dello Sport - TV7Benevento : Calcio: caso Diawara, respinto ricorso Roma, confermato 3-0 a tavolino (2)... -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio caso

Il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, infatti, ha respinto il ricorso per il- Diawara ... Guido Fienga, nei confronti della Federazione Italiana Giuoco(FIGC), in persona del ...Roma Tutte le notizie sulla squadraRiprende l'avventura della Nazionale Under21 di calcio allenata da Paolo Nicolato. La compagine tricolore riparte con il proprio percorso europeo, dopo aver concluso al primo posto nel Gruppo 1 di qua ...Il collegio di garanzia presso il Coni ha respinto il ricorso della Roma sul caso Diawara . Alla Roma era stato comminato la sconfitta per 3-0 a tavolino per ...