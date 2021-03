Calcio: Benzema, 'CR7 al Real? Abbiamo fatto tanto insieme ma non sono presidente' (Di lunedì 15 marzo 2021) Madrid, 15 mar. - (Adnkronos) - "Ho fatto moltissime cose con lui qua con il Real Madrid, ma sono già passati tre anni e lui gioca in un'altra squadra". L'attaccante del Real Madrid Karim Benzema risponde così in merito a un ritorno di Cristiano Ronaldo alle merengues. "Io non sono il presidente né l'allenatore, non so se sta bene o meno alla Juve. Io non posso rispondere sul suo eventuale ritorno a Madrid", aggiunge il 33enne francese in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Atalanta, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Madrid, 15 mar. - (Adnkronos) - "Homoltissime cose con lui qua con ilMadrid, magià passati tre anni e lui gioca in un'altra squadra". L'attaccante delMadrid Karimrisponde così in merito a un ritorno di Cristiano Ronaldo alle merengues. "Io nonilné l'allenatore, non so se sta bene o meno alla Juve. Io non posso rispondere sul suo eventuale ritorno a Madrid", aggiunge il 33enne francese in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Atalanta, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

