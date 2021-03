Cagliari-Juventus | il fallo di Cristiano Ronaldo su Cragno postato dai tifosi

(Di lunedì 15 marzo 2021) Il giorno dopo, terminata 3-1 per i bianconeri, proseguono le polemiche per il bruttodisu, estremo difensore della squadra rossoblù. CR7 si è reso infatti protagonista di un bruttissimo intervento sull’estremo difensore avversario, ma è stato sanzionato dall’arbitro Calvarese soltanto con un giallo. Era il tredicesimo minuto del primo tempo, e un’espulsione, probabilmente giusta da regolamento del portoghese, che aveva siglato solo pochi minuti prima il gol del vantaggio juventino, avrebbe forse potuto cambiare le sorti della sfida, anche in considerazione della tripletta finale del fuoriclasse bianconero.-Juve, le proteste deirossoblù L’episodio ha portato a enormi polemiche ...

Dopo le brutte prestazioni contro il Porto in Champions League , Cristiano Ronaldo è tornato a splendere contro il, trascinando lacon una tripletta. Tuttavia sul web il fronte degli juventini critici verso il fuoriclasse portoghese non s'è placato. Oltre che per il fallo a inizio gara ai danni ...'Ora non vedo l'ora delle prossime partite e delle prossime sfide - ha aggiunto il numero 7 delladopo la tripletta siglata a- e credetemi, questa storia è ancora lontana dalla ...Ronaldo polemico dopo le numerose critiche subite dopo l'uscita dalla Champions League. Il giocatore risponde sul campo ...Dopo le brutte prestazioni contro il Porto in Champions League, Cristiano Ronaldo è tornato a splendere contro il Cagliari, trascinando la Juventus con una tripletta. Tuttavia sul web il fronte degli ...