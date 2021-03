(Di lunedì 15 marzo 2021)- Saranno necessari forse alcuni punti di sutura per ricucire la ferita sul viso dilo scontro conieri durante- Juventus . Ma il portiere è comunque in buone ...

Advertising

juventusfc : HT | Fine primo tempo a Cagliari. Bianconeri saldamente avanti grazie alla tripletta di @Cristiano Continuare cos… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Il progetto è sempre stato di unire giocatori giovani a più esperti. E' stato così dall'inizio… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Abbiamo voglia di far vedere che siamo la Juve e che vogliamo giocarci il campionato fino alla… - lucillalilla : RT @CorSport: #Cagliari , alla ripresa anche #Cragno dopo l'impatto con #Ronaldo?? - CorSport : #Cagliari , alla ripresa anche #Cragno dopo l'impatto con #Ronaldo?? -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari alla

...ricucire la ferita sul viso di Cragno dopo lo scontro con Ronaldo ieri durante- Juventus . Ma il portiere è comunque in buone condizioni: si è allenato regolarmente questo pomeriggio...... il quale si appresta a partire insieme ai giocatori convocati oggi annunciati,volta della ... Lorenzo Pirola (Monza), Luca Ranieri (Spal), Marco Sala (Spal), Gabriele Zappa (). ...Milan-Napoli 0-1 nel posticipo domenicale della 27/a giornata del campionato di Serie A. Decide il match il gol di Politano al 49'. Grazie al ko dei rossoneri la capolista Inter conserva il vantaggio ...Nessuno mette minimamente in dubbio la forza della squadra di Pirlo, ma certamente le due cose vanno evidenziate Prendere tre gol in 32’, anche se si ha davanti una Juventus ferita dall’us cita di sce ...