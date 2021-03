Cagliari | agente Cragno | «Ronaldo? Timore reverenziale dell’arbitro»

(Di lunedì 15 marzo 2021) Graziano Battistini,di Alessio, ha parlato a Radio Kiss Kiss dello scontro tra il portiere dele CristianoGraziano Battistini,di Alessio, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli tornando sull’episodio della mancata espulsione del portoghese. «non ha fatto quell’intervento per far male, non c’è dubbio, però la sua foga per cercare di fare gol gli ha fatto perdere la ragione. È andato d’istinto. L’intervento era evidente e da cartellino rosso. Per fortuna Alessio sta bene, poteva finire all’ospedale. Il Var non è intervenuto, questo è davvero molto discutibile. Inconsciamente credo ci sia stato unda partenei confronti del ...

Advertising

junews24com : Agente Rugani: «Futuro? Andrebbe sentita la Juventus, ecco perché» - - CentotrentunoC : #CAGLIARI ???? #CagliariJuventus Parla l'agente di Alessio #Cragno, l'ex portiere Graziano Battistini: 'Trovo disc… - CentotrentunoC : #CAGLIARI ???? Così l'agente di Daniele #Rugani sul futuro del difensore: 'Dobbiamo vedere come finisce la stagione' -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari agente

Graziano Battistini,di Alessio Cragno, ha parlato a Radio Kiss Kiss dello scontro tra il portiere dele Cristiano ...La signorilità delva in secondo piano. Tra virgolette passando un po' per cog.... Non so se Ronaldo abbia chiamato Alessio per chiedergli scusa, sono cose loro. Sono solo rammaricato sul ...Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha parlato a Stadio Aperto su TMW Radio: "Quando una squadra ha tenuto un certo trend per tutto questo, è difficile che cambi... Mettiamo ...Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha parlato ai microfoni di TMW Radio del futuro del difensore del Cagliari. Le sue parole. FUTURO – «Dobbiamo aspettare di vedere come finirà la stagione, e ...