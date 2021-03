Burioni chiede l' intervento di Draghi | ' Un sanitario che non si vaccina non può lavorare'

Advertising

fabiobellentani : RT @globalistIT: - globalistIT : - AttentoAlTweet : Roberto Burioni chiede trasparenza ad Astrazeneca.. E la chiede uno che nasconde i suoi guadagni sulle disgrazie altrui.. #Covid_19 #vaccino - LissyNeumair : Burioni chiede a Draghi di emanare un dl per i vaccini Stiamo freschi se aspettiamo il re di staminchia - MiTomorrow : Burioni chiede di seguire l'esempio di Israele: il video pubblicato dal virologo ?? #burioni #video #esempio… -

Ultime Notizie dalla rete : Burioni chiede

ilGiornale.it

Ci vuole assolutamente una legge. Il virologol'intervento di Draghi. 'Un sanitario che non si vaccina non può continuare a lavorare. Chiedo che il presidente Draghi domattina faccia un decreto legge per chiarire che tutti i ...Anche il virologo Robertolo segue e punta il dito contro i medici di base che ... Contattato dal Giornaleche 'si facciano nomi e cognomi dei medici che prescrivono cortisone in modo ...Ci vuole assolutamente una legge. Il virologo Burioni chiede l'intervento di Draghi. “Un sanitario che non si vaccina non può continuare a lavorare. Chiedo che il presidente Draghi domattina faccia un ...Vaccino obbligatorio per operatori sanitari: Ad annunciarlo è stato il governatore della Liguria Giovanni Toti ...