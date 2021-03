Bundesliga, il Bayern stende il Werder Brema. Rallenta il Lipsia, vince il Dortmund (Di lunedì 15 marzo 2021) Fine settimana positivo per il Bayern Monaco in Bundesliga , durante la 25esima giornata di campionato . I bavaresi hanno sconfitto il Werder Brema in trasferta per 3 - 1 e sono a +4 sul Lipsia , che ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Fine settimana positivo per ilMonaco in, durante la 25esima giornata di campionato . I bavaresi hanno sconfitto ilin trasferta per 3 - 1 e sono a +4 sul, che ...

Advertising

mariacalien67 : RT @Luigies43490008: Vedere giocare il Bayern Monaco modello calcistico sotto tutti di vista in un campionato di bundesliga dove si rispett… - Luigies43490008 : RT @Luigies43490008: Vedere giocare il Bayern Monaco modello calcistico sotto tutti di vista in un campionato di bundesliga dove si rispett… - Luigies43490008 : Vedere giocare il Bayern Monaco modello calcistico sotto tutti di vista in un campionato di bundesliga dove si risp… - Mediagol : #Video Werder Brema-Bayern Monaco, i bavaresi allungano sul Lipsia: gli highlights del match - pinksoccer024 : #Bundesliga, successi per @FCBfrauen e @VfL_Frauen ?? -