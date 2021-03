Bruno Fernandes alla Juventus? Lo United pensa al rinnovo

(Di lunedì 15 marzo 2021) Tante idee di calciomercato per la prossimae, tra le chiacchiere più recenti, anche la questione legata al possibile approdoContinassa di, centrocampista portoghese di proprietà del Manchester. Indiscrezioni che parlerebbero del forte accostamentoVecchia Signora per il calciatore dei Red Devils ma che, invece, sarebbe molto vicino al prolungamento di contratto con la squadra allenata da Ole Gunnar Solskjaer. Il giocatore, si legge attraverso le righe di Tuttojuve, sarebbe felice al Manchestere non avrebbe alcuna intenzione di lasciare la Premier League nella prossima stagione. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

del Manchester United, accostato anche alla Juventus, potrebbe prolungare il suo accordo con gli inglesi, da quando è arrivato al Manchester United, ha inciso ...Nella conferenza stampa di Giacomo Gattuso, ieri un siparietto gustoso quando hanno chiesto all'allenatore di dire due parole su, giocatore dello United che giocò una stagione nel Novara, quando Gattuso era là: "Non m aspettavo che potesse arrivare così in alto, ma mi vengono i brividi, mi emoziona pensare a lui,...Accostato da più parti alla Juventus, Bruno Fernandes, centrocampista classe 1994 del Manchester United e della nazionale portoghese, non dovrebbe cambiare squadra nella prossima ...Manchester United West Ham. Un successo importante per la formazione allenata da Solskjaer, seconda a 1 solo punto di distanza dal Leicester.