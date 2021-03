Brugnaro | “L’Italia non riparte se non dalle città d’arte”

Leggi su dire

(Di lunedì 15 marzo 2021) VENEZIA – L’Italia “non può ripartire se non ripartono i grandi centri industriali e le città d’arte“. Lo afferma il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, presentando oggi insieme al primo cittadino di Firenze, Dario Nardella, il decalogo di proposte al Governo per le città d’arte, ‘#NONmetterledaparte’. “Abbiamo fatto un lavoro molto pragmatico e operativo“, spiega Brugnaro, chiarendo che “tutto nasce da rapporto personale tra me e Dario e storico tra le due città”. Venezia e Firenze “sono il simbolo della voglia di farcela”, continua Brugnaro. Ovviamente anche le città d’arte possono aderire al documento e alle richieste al Governo, ma “abbiamo un problema di urgenza e quindi abbiamo fatto un documento corposo in tempi molto rapidi… Venezia e Firenze sono molto simili e hanno un rapporto molto stretto. Essere rapidi in questo momento è fondamentale”.