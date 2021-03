«Bridgerton 2» | le prime immagini e il «ritorno dei ragazzi»

(Di lunedì 15 marzo 2021) I fratelli Bridgerton sono tornati. Ad annunciarlo è Luke Newton, ossia Colin, il fratello più piccolo di casa Bridgerton, che, attraverso il suo profilo Instagram, ha scelto di condividere il dietro le quinte della seconda stagione che si sta girando proprio in queste settimane a Londra e che arriverà su Netflix probabilmente entro la fine del 2021. Insieme a Newton, naturalmente con addosso i vestiti di scena, troviamo l’attore Jonathan Bailey, che interpreta il fratello maggiore Anthony, e Luke Thompson, che interpreta Benedict, in un momento di relax sul set.

Advertising

badtasteit : #Bridgerton 2: le riprese sono iniziate, ecco le prime foto dal set della seconda stagione - itsTods : Ieri sera abbiamo visto le prime due puntate di Bridgerton. Devo dire che l'astinenza è così forte che non mi sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Bridgerton prime

Vanity Fair Italia

... la stessa produttrice di Grey's Anatomy e. La trama ruota attorno alle vicende di ... Attualmente su Netflix si possono guardare ledue stagioni, mentre la terza è ancora sospesa per ...... Sunday Stevens Second Assistant Director: Wendy Bledsoe ? JULIE ANNE ROBINSON:, "... Jason Cohen, "Encore!"?Disney Plus) ? DAVID CHARLES: Eco Challenge , "3,2,1?Go!" (AmazonVideo) ...La produzione della seconda stagione di Bridgerton è ufficialmente partita, a confermare il primo ciak è stato Luke Newton, attore che nella serie Netflix ...La nostra rassegna stampa: la regina dello streaming ha proclamato urbi et orbi che “Bridgerton” ha stracciato ogni record.