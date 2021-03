Brexit: UE avvia azione legale contro Londra (Di lunedì 15 marzo 2021) Novità sull’era post Brexit. Il giornale britannico Guardian riferisce che l’UE avvierà un’azione legale contro il Regno Unito. La mossa arriva dopo che il governo di Londra ha deciso unilateralmente di ritardare l’attuazione di parti degli accordi speciali sulla Brexit per l’Irlanda del Nord. Il giornale afferma che una lettera di notifica al governo britannico Leggi su periodicodaily (Di lunedì 15 marzo 2021) Novità sull’era post. Il giornale britannico Guardian riferisce che l’UE avvierà un’il Regno Unito. La mossa arriva dopo che il governo diha deciso unilateralmente di ritardare l’attudi parti degli accordi speciali sullaper l’Irlanda del Nord. Il giornale afferma che una lettera di notifica al governo britannico

