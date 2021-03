Brescia, Leonessa ferita, chiede la priorità nel piano vaccinale (Di lunedì 15 marzo 2021) Brescia - "Brescia ha già sofferto troppo per il Covid. Vaccinateci prima". E', in sintesi, l'appello che il sindaco della Leonessa d'Italia, Emilio Del Bono, fa al presidente del Consiglio Mario ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 15 marzo 2021)- "ha già sofferto troppo per il Covid. Vaccinateci prima". E', in sintesi, l'appello che il sindaco dellad'Italia, Emilio Del Bono, fa al presidente del Consiglio Mario ...

'Caro Draghi...' Del Bono chiede per Brescia 'priorità nella distribuzione dei vaccini' ... come segno di vicinanza della nostra Repubblica e del nostro Stato, così fortemente voluto da Brescia, tanto da essere insignita della medaglia d'oro al Risorgimento come Leonessa d'Italia . Certi ...

Brescia, Leonessa ferita, chiede la priorità nel piano vaccinale IL GIORNO Brescia, la Leonessa ferita, chiede la priorità nel piano vaccinale Il sindaco Emilio Del Bono scrive a Mario Draghi: siamo stati travolti dalla prima e dalla terza ondata, vaccinateci prima ...

Il turno è chiuso dal derby fra Brescia e Milano. Anche la Germani è a 18, ma la cura Buscaglia ha funzionato e la Leonessa, con la rosa che si ritrova, guarda giustamente verso l'alto.

