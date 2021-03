Brasile, sospeso per Covid campionato paulista. Protesta la federazione: “Giocheremo fuori regione” (Di lunedì 15 marzo 2021) Joao Doria, governatore dello Stato di San Paolo, ha interrotto il campionato paulista a causa del dilagare della pandemia in Brasile: sospensione che durerà fino a fine mese, con possibilità di prolungarla. Ma la federazione calcistica locale, appoggiata dai club, non ci sta e, anche se non può ribellarsi a una decisione governativa, cerca soluzioni alternative. Così è stata programmata una riunione, a cui prenderanno parte il presidente Reinaldo Carneiro Bastos e i suoi vice fra i quali c’è Mauro Silva, campione del mondo 1994, per decidere come aggirare il divieto, anche perché non giocando le società, che sostengono di star rispettando alla lettera i protocolli sanitari, perderebbero i soldi dei diritti televisivi. E quindi, hanno fatto presente, sarebbero costrette a licenziare molti dei loro dipendenti. La ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 marzo 2021) Joao Doria, governatore dello Stato di San Paolo, ha interrotto ila causa del dilagare della pandemia in: sospensione che durerà fino a fine mese, con possibilità di prolungarla. Ma lacalcistica locale, appoggiata dai club, non ci sta e, anche se non può ribellarsi a una decisione governativa, cerca soluzioni alternative. Così è stata programmata una riunione, a cui prenderanno parte il presidente Reinaldo Carneiro Bastos e i suoi vice fra i quali c’è Mauro Silva, campione del mondo 1994, per decidere come aggirare il divieto, anche perché non giocando le società, che sostengono di star rispettando alla lettera i protocolli sanitari, perderebbero i soldi dei diritti televisivi. E quindi, hanno fatto presente, sarebbero costrette a licenziare molti dei loro dipendenti. La ...

Sospeso campionato paulista, federazione si oppone Il dilagare della pandemia in Brasile ha indotto Joao Doria, governatore dello Stato di San Paolo, una delle regioni più colpite dai contagi, a interrompere lo svolgimento del campionato paulista da oggi almeno fino al termine del ...

