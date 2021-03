Brando Giorgi | la verità sulla storia con la cantante Mietta | cosa accadde

Leggi su viagginews

(Di lunedì 15 marzo 2021)è in procinto di sbarcare sull’Isola dei Famosi 2021: ruberà cuori anche lì come fa nelle serie tv?, all’anagrafe Lelio Sanità di Toppi è un attore romano nato il 21 maggio del 1966. Abituati a vederlo nei panni dei diversi personaggi che interpreta nelle numerose serie televisive in cui ha lavorato, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com