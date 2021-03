Brando Giorgi, chi è, età, moglie, figli, Instagram, l’Isola dei Famosi 2021 (Di lunedì 15 marzo 2021) E’ tutto pronto per il ritorno dell’Isola dei Famosi: il programma, dopo un anno di stop dovuto all’emergenza Coronavirus, riparte questa sera con una nuova veste. Sarà Ilary Blasi al timone dell’avventura: con lei l’inviato dall’Honduras Massimiliano Rosolino, in studio due opinioniste simpatiche e pungenti, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Il reality entrerà nelle case degli italiani ben due volte a settimana, per l’appuntamento del lunedì e del giovedì. Nel cast anche l’attore Brando Giorgi: conosciamolo meglio! Brando Giorgi: chi è, età, moglie, figli Brando Giorgi è lo pseudonimo di Lelio Santità di Toppi è nato a Roma il 21 maggio 1966 ed è un attore italiano. La sua formazione gira attorno alla recitazione, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 marzo 2021) E’ tutto pronto per il ritorno deldei: il programma, dopo un anno di stop dovuto all’emergenza Coronavirus, riparte questa sera con una nuova veste. Sarà Ilary Blasi al timone dell’avventura: con lei l’inviato dall’Honduras Massimiliano Rosolino, in studio due opinioniste simpatiche e pungenti, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Il reality entrerà nelle case degli italiani ben due volte a settimana, per l’appuntamento del lunedì e del giovedì. Nel cast anche l’attore: conosciamolo meglio!: chi è, età,è lo pseudonimo di Lelio Santità di Toppi è nato a Roma il 21 maggio 1966 ed è un attore italiano. La sua formazione gira attorno alla recitazione, ...

