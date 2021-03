Brando Giorgi: chi è e cosa fa Daniela, la bellissima moglie dell’attore (Di lunedì 15 marzo 2021) Conosciamo Daniela Battizzocco: età, carriera, e vita privata della bellissima moglie dell’attore Brando Giorgi. Brando Giorgi non ha bisogno di presentazioni, visto che si tratta di uno degli attori italiani più famosi e apprezzati dal pubblico femminile. La sua carriera recitativa si divide tra cinema, televisione e teatro, ma il successo gli deriva più che altro dall’interesse nei suoi confronti dei brand più famosi della moda italiana. Negli anni ’90, infatti, Brando diventa uno dei modelli di punta di Valentino e gli torna una notorietà tra il pubblico femminile che gli permette di far decollare la sua carriera e di diventare un sex symbol. Negli anni ’90 ha avuto una relazione importante con Mietta, per la ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 15 marzo 2021) ConosciamoBattizzocco: età, carriera, e vita privata dellanon ha bisogno di presentazioni, visto che si tratta di uno degli attori italiani più famosi e apprezzati dal pubblico femminile. La sua carriera recitativa si divide tra cinema, televisione e teatro, ma il successo gli deriva più che altro dall’interesse nei suoi confronti dei brand più famosi della moda italiana. Negli anni ’90, infatti,diventa uno dei modelli di punta di Valentino e gli torna una notorietà tra il pubblico femminile che gli permette di far decollare la sua carriera e di diventare un sex symbol. Negli anni ’90 ha avuto una relazione importante con Mietta, per la ...

