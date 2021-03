Brando Giorgi a lungo legato alla famosa cantante: ricordate con chi? (Di lunedì 15 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Attore di successo ed ex modello molto noto, Brando Giorgi è nel cast de L’Isola dei famosi: ricordate la lunga relazione con la cantante? Attore dalla grande fama, ex modello molto apprezzato, Brando giorni è un famoso personaggio del mondo dello spettacolo che fa parte del nuovo cast de L’Isola dei famosi: ricordate la sua Leggi su youmovies (Di lunedì 15 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Attore di successo ed ex modello molto noto,è nel cast de L’Isola dei famosi:la lunga relazione con la? Attore dgrande fama, ex modello molto apprezzato,giorni è un famoso personaggio del mondo dello spettacolo che fa parte del nuovo cast de L’Isola dei famosi:la sua

Advertising

msrobolat : @ Brando Giorgi: non mi deludere che in te ho riposto le speranze da stratega e villain (e un po’ mi dai FMO vibes)… - federico20056 : RT @AntiDiNascita: Ho fatto il fantaisola ma ho buttato quasi tutto a caso. Tommy chiaramente come Leader -Awed (3cocchi) -Brando Giorgi (1… - AntiDiNascita : Ho fatto il fantaisola ma ho buttato quasi tutto a caso. Tommy chiaramente come Leader -Awed (3cocchi) -Brando Gior… - latteaigomit1 : vi spammo il mio team al fantaisola -awed -giorgi brando -vera gemma -rocca giles -angela melillo ?? - C19official : Mie considerazioni/previsioni prima dell’inizio dell’isola dei famosi Mia preferita: Daniela Martani Nulla cosmico… -