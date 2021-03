Branchini: “Haaland oggi vale 120-130 milioni di euro” (Di lunedì 15 marzo 2021) Il procuratore sportivo ed esperto di calciomercato internazionale Giovanni Branchini, ha parlato del futuro del bomber norvegese Erling Haaland, in forza al Borussia Dortmund. Ecco le sue dichiarazioni. Cosa ha detto Branchini? Per quanto riguarda il prezzo di Haaland Branchini è sicuro: “Per acquistare oggi Haaland servono almeno 120-130 milioni di euro. Poi, come sempre quando si tratta di simili operazioni, dipende dal club che lo vuole e dalle richieste del giocatore”. Haaland si muoverà da Dortmund? “Non so, 50 e 50. Lui, se non sbaglio, ha una clausola valida dalla prossima stagione per 88 milioni di euro. La cifra è accessibile a molti grandi club ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 15 marzo 2021) Il procuratore sportivo ed esperto di calciomercato internazionale Giovanni, ha parlato del futuro del bomber norvegese Erling, in forza al Borussia Dortmund. Ecco le sue dichiarazioni. Cosa ha detto? Per quanto riguarda il prezzo diè sicuro: “Per acquistareservono almeno 120-130di. Poi, come sempre quando si tratta di simili operazioni, dipende dal club che lo vuole e dalle richieste del giocatore”.si muoverà da Dortmund? “Non so, 50 e 50. Lui, se non sbaglio, ha una clausola valida dalla prossima stagione per 88di. La cifra è accessibile a molti grandi club ...

