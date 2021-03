Boxe | Joshua e Fury hanno firmato | l’incontro del secolo è realtà | incerta la sede

(Di lunedì 15 marzo 2021) In tempi normali, lanon avrebbe avuto bisogno di discussioni: Wembley, di fronte ad una folla indefinita. In tempi di Covid, è tutto più incerto ma quel che è sicuro è chetra Anthony, detentore delle cinture Wba, Ibf e Wbo e Tyson, detentore della cintura Wbc, è. Lo ha rivelato il promoter Eddie Hearn, a Espn, comunicando la firma per due incontri. “Tutte le parti in causa– ha detto – e nelle prossime settimane lavoreremo per individuare le date e le sedi di questi grandissimi eventi pugilistici. Abbiamo già ricevuto offerte da otto o nove siti, sono arrivate da più paesi del Medio Oriente, dall’Asia, dall’Europa orientale e dagli Stati Uniti“, ha aggiunto Hearn. Il primo incontro dovrebbe svolgersi in estate mentre ...

C'è l'accordo per due sfide valide per il titolo mondiale unificato dei pesi massimi fra i britannici Anthony, detentore delle corone Wba, Ibf e Wbo, e Tyson Fury, campione per la Wbc. La notizia, anticipata da alcuni media britannici, è stata confermata a Sky Sports Uk dal promoter Eddie Hearn. "Tutte ...... Laureus World Sportsman of the Year Award (Sportivo dell'anno);Cheptegei (Uganda), ... Laureus Sport for Good Award (Programma di sviluppo attraverso lo sport) Boxgirls Kenya,, Fundación ...Le firme più importanti degli ultimi 30 anni di storia della boxe sono state siglate poche ore fa. Ora è nero su bianco, ufficiale ed indelebile: Anthony Joshua e Tyson Fury si sfideranno nel match pi ...Londra, 15 mar. (Adnkronos/dpa) - I pugili britannici Anthony Joshua e Tyson Fury hanno firmato un accordo per due incontri per unificare il titolo mondiale dei pesi massimi, secondo quanto ...