Boschi e foreste gestiti in maniera sostenibile | la Campania guida il Sud Italia

(Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: 4 minutiIl report annuale di Pefc, organo di governo nazionale del sistema di certificazione forestale “inaugurato” vent’anni fa, è stato distribuito da qualche settimana. I risultati, obiettivamente, sono più che soddisfacenti e fanno ben sperare per il futuro prossimo. La cosa che più salta all’occhio, dopo una prima lettura del rapporto, è l’incremento digestite inrispetto all’anno precedente (2019). Per la precisione, si tratta di 889.032 di ettari die piantagioni, con 7.031,78 ettari di pioppeti certificati. In totale, si parla di 8mila ettari in più se paragonati al 2019. Per quanto riguarda i dati relativi alle regioni, in testa c’è il Trentino Alto Adige che negli anni si è spesso dimostrato sensibile in materie di sostenibilità. ...

Il report annuale di Pefc Italia, organo di governo nazionale del sistema di certificazione forestale "inaugurato" vent'anni fa, è stato distribuito da qualche settimana. I risultati, obiettivamente, ...TORINO - Fondi per la redditività delle foreste in Piemonte. Ammontano in tutto a 3 milioni di euro le risorse che la Giunta regionale, su proposta del vicepre ...