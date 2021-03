Borse europee toniche | Piazza Affari maglia rosa

(Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) – Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Lesono spinte dai dati positivi arrivati dalla Cina, dove produzione industriale e vendite al dettaglio sono salite più del previsto, e guadano con interesse ad alcuni appuntamenti che interessano i banchieri centrali. Gli investitori hanno gli occhi puntati sull’Eurogruppo a cui parteciperanno la presidente della BCE, Christine Lagarde, e Fabio Panetta, ma soprattutto sulla riunione del Federal Open Market Committee (principale organismo della Federal Reserve statunitense), in programma domani e dopodomani. Lieve calo dell’Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,192. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a ...

