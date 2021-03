Borse 15 marzo, Milano in positivo. Il debito pubblico sfonda quota 2.600 miliardi (Di martedì 16 marzo 2021) Borse 15 marzo, AstraZeneca porta i mercati in rosso. L’unica a chiudere in positivo è Piazza Affari. Spread stabile. Milano – Borse 15 marzo. La settimana dei mercati si è aperta contrastata per lo stop ad AstraZeneca. La decisione di molti Stati di bloccare la somministrazione dei vaccini ha portato gli indici in negativo. L’unica a chiudere in rialzo è stata Piazza Affari. Un andamento positivo nonostante il nuovo report di Bankitalia sul debito pubblico, salito sopra i 2.600 miliardi. Il Mef, inoltre, ha segnalato un -46 miliardi nel 2020 per quanto riguarda le entrate tributarie e contributive dello Stato. Borse 15 marzo, Piazza Affari in ... Leggi su newsmondo (Di martedì 16 marzo 2021)15, AstraZeneca porta i mercati in rosso. L’unica a chiudere inè Piazza Affari. Spread stabile.15. La settimana dei mercati si è aperta contrastata per lo stop ad AstraZeneca. La decisione di molti Stati di bloccare la somministrazione dei vaccini ha portato gli indici in negativo. L’unica a chiudere in rialzo è stata Piazza Affari. Un andamentononostante il nuovo report di Bankitalia sul, salito sopra i 2.600. Il Mef, inoltre, ha segnalato un -46nel 2020 per quanto riguarda le entrate tributarie e contributive dello Stato.15, Piazza Affari in ...

