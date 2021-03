Bologna | 70 anni da un mese “ma posso ancora somministrare vaccini”

Leggi su dire

(Di lunedì 15 marzo 2021) BOLOGNA – Settanta anni e ‘non sentirli’. Tanto da proporsi comunque all’Ausl di Bologna che sta cercando medici da reclutare per aumentare le forze necessarie alla campagna vaccinale. Peccato che non possa: il punto ‘e)’ della “Procedura d’urgenza per l’acquisizione di competenze professionali da utilizzare nell’ambito territoriale dell’Azienda Usl di Bologna per lo svolgimento di attività di sorveglianza sanitaria (contact tracing) e per l’attuazione del piano di somministrazione dei vaccini anti Sars-Cov-2?, dice che la partecipazione “non è soggetta a limiti di età”, ma bisogna avere meno di 70 anni. Ma lei, Elena Montanari, non ci sta: ha fatto comunque domanda allegando un documento che chiede di non escluderla in base all’età. Laureata in Medicina, iscritta all’Ordine dei medici di Bologna ed “in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti, ho deciso comunque e coscientemente di aderire al bando nonostante abbia già compiuto, da circa un mese, l’età di 70 anni, nella speranza che le mie argomentazioni vengano prese in considerazione“, scrive. E il suo ‘appello’ viene rilanciato dal sito dello Snami di Bologna.